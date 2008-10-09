МВФ: втрати від кризи вже сягли 1,4 трлн. доларів

Втрати в результаті фінансової кризи в світі досягли 1,4 трильйона доларів, повідомив у четвер на прес-конференції у Вашингтоні керуючий директор МВФ Домінік Стросс-Канн.

"Наша остання оцінка втрат (в результаті фінансової кризи) - 1,4 трильйона доларів. Минулої весни ми прогнозували втрати на рівні одного трильйона, але нині не здивовані, що втрати зросли. Зараз стає відомо про додаткові втрати", - цитує Стросс-Канна РІА "Новости".

За його словами, "ситуація дуже серйозна" і вирішити проблему можна буде тільки в тому разі, якщо країни діятимуть швидко і спільно.