Профспілки на залізниці: ми своїх повідомимо, що це лохотрон

Вільні профспілки машиністів України просять Міністерство транспорту та зв`язку не руйнувати добровільне страхування в залізничній галузі.

Зокрема, голова Вільних профспілок машиністів України Семен КАРИКОВ сказав УНІАН, що сьогодні Мінтрансзв’язку намагаються використовувати для того, щоб зруйнувати сталу систему добровільного медичного страхування в цій галузі.

За його даними, в окремому розпорядженні міністерства керівникам залізниць і гендиректору «Укрзалізниці» пропонується "терміново" забезпечити "добровільне" медичне страхування працівників і пенсіонерів «Укрзалізниці». Причому зробити це потрібно згідно з постановою Ради профспілок залізничної галузі, в якій сказано, "що залізничні профспілки підписали вже тільки з однією компанією ЗАТ "Інтер Експрес" договір про забезпечення медичною страховкою працівників залізниць", - стверджує С.КАРИКОВ.

Він нагадав, що на сьогодні страхування залізничників забезпечують кілька компаній. При цьому працівники галузі самостійно вносять платежі.

"Виходить, що це вже не буде добровільним страхуванням", - зазначив він.

Водночас С.КАРИКОВ додав, що поки не можна звинувачувати в цьому безпосередньо профільне міністерство. Він не виключив, що "хтось намагається використати або підставити міністра". "Адже дивно виглядає, коли урядовець такого рівня займається фактично лобіюванням інтересів якоїсь приватної структури. Очевидно, хтось у міністерстві намагається проштовхнути рішення Ради профспілок залізничної галузі, яка, судячи з усього, зацікавлена в співпраці з новим страховиком. Уявіть собі, як керівництво такої компанії буде готове віддячити тому, хто приведе їй 300 тисяч працівників і 150 тисяч пенсіонерів. І за кожного буде сплачено щонайменше 16 грн. на місяць. Це понад 100 млн. грн. на рік", - пояснив голова ВПМУ.

С.КАРИКОВ не виключив, що розпорядження міністерства не буде реалізовано. За його словами, у понеділок, 6 жовтня, на апаратній нараді генеральний директор «Укрзалізниці» Василь МЕЛЬНИЧУК зобов`язав керівників усіх напрямів у галузі в жодному разі не примушувати працівників страхуватися в тій чи іншій страховій компанії.

"Думаю, що ніхто нікого заштовхувати в нові умови не буде. В «Укрзалізниці» сильна управлінська вертикаль, і я сподіваюся, що вона й у цьому випадку спрацює безвідмовно. Ми ж свої первинні ланки також повідомимо, що це "лохотрон" і вплутуватися в нього не варто. Якщо ж отримаємо інформацію про те, що залізничників примушують до страхування в новій компанії, оперативно реагуватимемо, звертатимемося в міністерство, залучатимемо ЗМІ", - наголосив С.КАРИКОВ.