В Одесі під час вчорашнього нападу ультрас постраждали 7 турецьких уболівальників

Як повідомила УНІАН співробітник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Ганна Пенчева, до Приморського відділу поліції було доставлено 14 осіб, у яких взяли свідчення.

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Пенчева не змогла уточнити, уболівальниками яких саме команд є затримані, додавши, що це – українці.

«На жаль, до лікарень було доставлено 7 осіб, всі вони уболівальники турецької команди», - сказала співробітник відділу.

Відомості внесено до ЄРДР за ст. 296, ч. 4 (хуліганство).

Як повідомляв УНІАН, увечері 15 вересня в центрі Одеси ультрас побили турецьких футбольних уболівальників. У сутичках брали участь близько 20 осіб, з яких переважна більшість – українські фанати.

За словами очевидців, група ультрас напала на фанатів турецького футбольного клубу «Фенербахче», команда якого прибула до Одеси для участі в матчі з «Зорею» (Луганськ). Іноземці відпочивали в одному з кафе.

Повідомлялося, що у одного з потерпілих іноземців - перелом ноги.