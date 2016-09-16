В Одесі під час вчорашнього нападу ультрас постраждали 7 турецьких уболівальників
У центрі Одеси вчора увечері перед матчем Ліги Європи між луганським клубом "Зоря" і турецьким "Фенербахче" під час нападу ультрас постраждали 7 турецьких уболівальників.
Як повідомила УНІАН співробітник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Ганна Пенчева, до Приморського відділу поліції було доставлено 14 осіб, у яких взяли свідчення.
Читайте такожНапад на турецьких уболівальників перед матчем "Зоря" - "Фенербахче": до поліції привезли сімох підозрюваних
Пенчева не змогла уточнити, уболівальниками яких саме команд є затримані, додавши, що це – українці.
«На жаль, до лікарень було доставлено 7 осіб, всі вони уболівальники турецької команди», - сказала співробітник відділу.
Відомості внесено до ЄРДР за ст. 296, ч. 4 (хуліганство).
Як повідомляв УНІАН, увечері 15 вересня в центрі Одеси ультрас побили турецьких футбольних уболівальників. У сутичках брали участь близько 20 осіб, з яких переважна більшість – українські фанати.
За словами очевидців, група ультрас напала на фанатів турецького футбольного клубу «Фенербахче», команда якого прибула до Одеси для участі в матчі з «Зорею» (Луганськ). Іноземці відпочивали в одному з кафе.
Повідомлялося, що у одного з потерпілих іноземців - перелом ноги.