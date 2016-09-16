На Івано-Франківщині виділили гроші, аби безробітні переводили дітей та інвалідів через дорогу

Як повідомила кореспонденту УНІАН секретар Рогатинської міської ради Галина Богун, вчора 15 вересня депутати міської ради затвердили Програму "Про організацію громадських оплачуваних робіт для супроводу учнів, інвалідів через пішохідні переходи на автодорогах з високою інтенсивністю транспортного руху".

За її словами також затверджено відповідне Положення про організацію таких громадських робіт. Вона нагадала, що таке нововведення запозичили за кордоном.

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Секретар міськради зауважила, що для цього також спонукала недавно відремонтована дорога через центр Рогатина.

"Пішоходам часто доводиться добряче вичекати, поки хоч якийсь водій, котрий азартно розганяється новим асфальтом, зупиниться, щоб пропустити людей на "зебрі", - повідомила Богун. За її словами "уже замовили уніформу для цих супроводжуючих і відповідні знаки, а самі вони пройдуть інструктаж у поліції".

"Рогатин перетинають дві дороги державного значення (по вул. Галицькій і Шевченка), на яких різко підвищилася інтенсивність руху автотранспорту, - зауважує секретар міськради. – Тож для захисту найвразливіших категорій учасників дорожнього руху – дітей та осіб з інвалідністю – й водночас залучення до громадських оплачуваних робіт осіб, які перебувають у важких матеріальних умовах, мерія організовує громадські оплачувані роботи".

Оплата праці супроводжуючих здійснюватиметься на підставі відповідного договору, який укладається між районним центром зайнятості та виконавчим комітетом Рогатинської міської ради.

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Сесія звернулась також до Рогатинського відділення поліції з проханням надати необхідну правову допомогу супроводжуючим в рамках чинного законодавства про дорожній рух.

Довідка УНІАН. До участі у громадських оплачуваних роботах залучатимуть 8-10 тимчасово безробітних (по 2 людини на пішохідний перехід). Працюватиме супровід 4 години в день: вранці до початку уроків у школах, і вдень – у час закінчення навчання. Оплату здійснюватимуть за фактично виконану роботу, тобто 944,13 грн на місяць, відповідно до розрахунків, поданих районним центром зайнятості. До кінця 2016 року з міського бюджету передбачено 12 тисяч гривень.