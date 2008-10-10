Ющенко вимагає від Нацбанку активізуватися

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне більш активну присутність Національного банку на валютному ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК сьогодні на прес-конференції за підсумками зустрічі глави держави з керівництвом Нацбанку, міністрами економічного блоку уряду, а також керівниками найбільших комерційних банків країни.

«Присутність і валютні інтервенції від Національного банку вони, врешті-решт, привносили позитив з погляду урівноваження ситуації», - сказав А.ГОНЧАРУК.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, золотовалютні резерви НБУ є достатньо адекватними для підтримки валютного ринку.