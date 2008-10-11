Індія виходить з “ядерної блокади”

Держсекретар США Кондоліза Райс і міністр закордонних справ Індії Пранаб Мукерджі на офіційній церемонії в держдепартаменті поставили свої підписи під двосторонньою американо-індійською угодою щодо співпраці в цивільній ядерній енергетиці, передає кореспондент РІА “Новости”.

"Це по-справжньому історична подія", - наголосила перед підписанням держсекретар США.

За її словами, цей документ "є безпрецедентним і демонструє широкий потенціал партнерства між Індією і США" .

Міністр закордонних справ Індії заявив на церемонії, що після вступу силу угоди всі його положення "є тепер юридично обов`язковими для обох сторін".

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості працювати разом з американськими компаніями над комерційними кроками, які потім будуть зроблені для реалізації цієї видатної угоди", - сказав Мукерджі.

За його словами, підписання цієї угоди є також "першим кроком до співпраці Індії з рештою світу в цивільній ядерній енергетиці".

Документ, відомий також як "Угода 123", знімає заборону на постачання до Індії устаткування і технологій цивільної ядерної енергетики США, включаючи необмежені постачання палива для 14 індійських цивільних ядерних реакторів, а також відкриває індійський ринок для американських компаній, що працюють в цій галузі.

Нагадаємо, що 6 вересня група ядерних постачальників, до якої входить 45 країн, погодилася зняти з Індії ембарго на постачання ядерних матеріалів, накладене 1974 року. Пропозицію зняти ембарго внесли США.