З Індії зняли 34-річне ядерне ембарго

Група ядерних постачальників, до якої входять 45 країн, погодилася зняти з Індії ембарго на постачання ядерних матеріалів, накладене в 1974 році, повідомляє Reuters. Пропозицію зняти ембарго зробили США, які ще 2005 року уклали з Індією угоду про співпрацю у сфері атомної енергетики.

Група ядерних постачальників, членами якої є всі країни "Великої вісімки", а також Китай, Бразилія, Аргентина, Україна, Казахстан, Білорусія та інші держави, визнала, що співпраця між США і Індією в ядерній сфері не завдасть шкоди режиму нерозповсюдження атомної зброї. Індія не є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 року. Вона володіє ядерною зброєю, хоча офіційно не має статусу ядерної держави.

Для набуття чинності угодою між США і Індією Білому дому залишилося здобути тільки підтримку Конгресу. Очікується, що американські законодавці розглянуть це питання до кінця вересня.

Проти угоди виступали деякі учасники правлячої коаліції в Індії. Проте в липні 2008 року уряд одержав від парламенту вотум довіри, і ця перешкода була усунена.

Угода передбачає зняття Сполученими Штатами обмежень на постачання ядерного палива і технологій до Індії і допуск міжнародних інспекторів на індійські ядерні об`єкти.

Лента.ру