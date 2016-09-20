"Гроші" дізнавалися, куди витратили $20 мільйонів, зібраних для будівництва дитячої лікарні майбутнього

Про це розповідається в програмі "Гроші".

Багато хто допоміг цьому проекту, зібрали 20 мільйонів доларів, які, здавалось би, розчинились в повітрі.

Але програма "Гроші" знайшла їх: на зібрані для будівництва дитячої лікарні майбутнього кошти родина Ющенків побудувала свою власну.

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Проти фонду "Україна 3000" вкотре відкрито кримінальне провадження, про що вона сама написала у Facebook.

Як зазначається в сюжеті, перспективи у нової справи є, "та покарають, вірогідно, лише дрібних стрілочників, бо під жодними документами підписів Катерини та Віктора Ющенків немає".

Серед іншого, "зібрані кошти пішли на приватну клініку "Ново" у Львові. Засновником цієї лікарні є фонд "Дитяча лікарня майбутнього", головою опікунської ради якої є Катерина Ющенко", - розповідається в сюжеті.

У самому фонді від коментарів відмовилися.