"Гроші" дізнавалися, куди витратили $20 мільйонів, зібраних для будівництва дитячої лікарні майбутнього

04:09, 20 вересня 2016
Суспільство
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Майже 12 років тому Віктор Ющенко став Президентом України, а його дружина Катерина зайнялась благочинність, створивши фонд "Україна 3000". Цей масштабний проект збирав гроші на будівництво дитячої лікарні майбутнього. 

На що витратили 20 мільйонів доларів, зібраних на будівництво дитячої лікарні майбутнього? /

Про це розповідається в програмі "Гроші".

Багато хто допоміг цьому проекту, зібрали 20 мільйонів доларів, які, здавалось би, розчинились в повітрі.

Але програма "Гроші" знайшла їх: на зібрані для будівництва дитячої лікарні майбутнього кошти родина Ющенків побудувала свою власну.

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Проти фонду "Україна 3000" вкотре відкрито кримінальне провадження, про що вона сама написала у Facebook.

Як зазначається в сюжеті, перспективи у нової справи є, "та покарають, вірогідно, лише дрібних стрілочників, бо під жодними документами підписів Катерини та Віктора Ющенків немає".

Серед іншого, "зібрані кошти пішли на приватну клініку "Ново" у Львові. Засновником цієї лікарні є фонд "Дитяча лікарня майбутнього", головою опікунської ради якої є Катерина Ющенко", - розповідається в сюжеті.

У самому фонді від коментарів відмовилися.

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