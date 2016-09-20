"Гроші" дізнавалися, куди витратили $20 мільйонів, зібраних для будівництва дитячої лікарні майбутнього
Майже 12 років тому Віктор Ющенко став Президентом України, а його дружина Катерина зайнялась благочинність, створивши фонд "Україна 3000". Цей масштабний проект збирав гроші на будівництво дитячої лікарні майбутнього.
Про це розповідається в програмі "Гроші".
Багато хто допоміг цьому проекту, зібрали 20 мільйонів доларів, які, здавалось би, розчинились в повітрі.
Але програма "Гроші" знайшла їх: на зібрані для будівництва дитячої лікарні майбутнього кошти родина Ющенків побудувала свою власну.
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Проти фонду "Україна 3000" вкотре відкрито кримінальне провадження, про що вона сама написала у Facebook.
Як зазначається в сюжеті, перспективи у нової справи є, "та покарають, вірогідно, лише дрібних стрілочників, бо під жодними документами підписів Катерини та Віктора Ющенків немає".
Серед іншого, "зібрані кошти пішли на приватну клініку "Ново" у Львові. Засновником цієї лікарні є фонд "Дитяча лікарня майбутнього", головою опікунської ради якої є Катерина Ющенко", - розповідається в сюжеті.
У самому фонді від коментарів відмовилися.