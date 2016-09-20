У Запорізькій області СБУшників судитимуть за отримання 200-тисячного хабара

Як повідомляє військова прокуратури Південного регіону, нею закінчено досудове розслідування і направлено до суду обвинувальний акт стосовно співробітників контррозвідки УСБУ в Запорізькій області.

"Начальник сектору одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області та старший оперуповноважений того самого відділу обвинувачуються у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі за попередньою змовою групою осіб)", - сказано в повідомленні.

Обвинувальний акт щодо співробітників СБУ наприкінці минулого тижня передано до суду. Дата розгляду матеріалів судом на сьогодні не призначена.

Підставою для відкриття кримінального провадження стосовно співробітників УСБУ в Запорізькій області стала надіслана в лютому 2016 року заява одного із запорізьких підприємців про вимагання з боку співробітників СБУ.

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«Правопорушники у військовому званні «майор» вимагали від представника комерційного підприємства неправомірну вигоду в сумі 50 тисяч гривень. Але згодом апетити охочих розбагатіти за чужий рахунок збільшилися: послуги «вирішення» проблем з перевірками на підприємстві вони оцінили у 200 тисяч гривень», - повідомляє прокуратура.

За її інформацією, за цю суму співробітники СБУ обіцяли припинити надання органам досудового розслідування негативної інформації про діяльність підприємства, сприяти закриттю розпочатих раніше кримінальних проваджень і не перешкоджати господарській діяльності в майбутньому.

Кошти були перераховані підприємцем у Фонд допомоги правоохоронним органам.