Луценко розповів про викриту схему ухилення від сплати податків у ювелірній галузі на 150 мільйонів (фото)

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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"Унаслідок широкомасштабної операції Генеральної прокуратури України, податкової міліції м. Києва та Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України на території 18 областей було викрито схему ухилення від сплати податків орієнтовно на 150 млн грн при виробництві та реалізації ювелірних виробів", - написав він.

"Вилучено ювелірних виробів на суму 500 млн грн, знайдено 59 печаток фізичних осіб підприємців, які задіяні у злочинній схемі; понад 200 банківських карток ФОП, які використовувалися для отримання готівки; документи «чорної» бухгалтерії, чорнові записи про схеми злочинної діяльності", - додав Луценко.