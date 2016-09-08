Працівника офісу з обслуговування великих платників податків затримали на хабарі $10 тисяч

Як повідомляє Генеральна прокуратура, чоловіка викрили працівники Управлінням з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління ГПУ спільно з Департаментом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ та Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Його затримано в порядку ст.208 КПК України.

Правоохоронець вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч доларів від директора товариства за повернення раніше вилучених документів та матеріальних цінностей.

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Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Дії злочинця попередньо кваліфіковано за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.