ЄС готовий надати додаткові кошти для переселенців з Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання робочої сесії четвертого засідання Парламентського комітету асоціації Україна - Європейський Союз.

"Ми готові мобілізувати додаткові кошти для зменшення страждання населення. Ми не забуваємо, що існує 2-3 млн людей, які страждають у повсякденному житті через цей конфлікт. І ми зробимо усе можливе, щоб мобілізувати додаткову гуманітарну допомогу для цього", - наголосив Мінгареллі.

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При цьому він заявив, що ситуація на непідконтрольній уряду України території Донбасу не дуже добра, як і ситуація в окупованому Криму, де це особливо стосується кримських татар.

Також Мінгареллі нагадав, що представництво ЄС у Києві вже зверталося до української влади щодо якнайшвидшого відновлення виплат соціальної допомоги внутрішнім переселенцям. При цьому він зауважив, що ЄС не намагається нікого вчити, а бере до уваги ситуацію, яка сталася в окупованій Абхазії.

"І якщо ви хочете мати можливість, щоб сприяти примиренню, будь-ласка, попіклуйтеся про внутрішньо переселених осіб", - наголосив Мінгареллі.