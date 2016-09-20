ЄС готовий надати додаткові кошти для переселенців з Донбасу
Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Г'ю Мінгареллі заявляє, що Європейський Союз готовий виділити додаткові кошти на гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання робочої сесії четвертого засідання Парламентського комітету асоціації Україна - Європейський Союз.
"Ми готові мобілізувати додаткові кошти для зменшення страждання населення. Ми не забуваємо, що існує 2-3 млн людей, які страждають у повсякденному житті через цей конфлікт. І ми зробимо усе можливе, щоб мобілізувати додаткову гуманітарну допомогу для цього", - наголосив Мінгареллі.
Читайте такожПосол ЄС оцінив проведення виборів до Держдуми РФ у російських дипвідомствах на території України
При цьому він заявив, що ситуація на непідконтрольній уряду України території Донбасу не дуже добра, як і ситуація в окупованому Криму, де це особливо стосується кримських татар.
Також Мінгареллі нагадав, що представництво ЄС у Києві вже зверталося до української влади щодо якнайшвидшого відновлення виплат соціальної допомоги внутрішнім переселенцям. При цьому він зауважив, що ЄС не намагається нікого вчити, а бере до уваги ситуацію, яка сталася в окупованій Абхазії.
"І якщо ви хочете мати можливість, щоб сприяти примиренню, будь-ласка, попіклуйтеся про внутрішньо переселених осіб", - наголосив Мінгареллі.