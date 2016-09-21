У Facebook прохання до прем’єра Британії покарати Грема Філліпса підтримали більше 18 тисяч людей

На її сторінці у Facebook під одним з постів залишили коментар про Філліпса, який підтримали уже більше 18 тисяч людей.

Мей повідомляють, що Філліпс намагався зірвати обмін полонених бойовиками українців.

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Також наголошується, що цей британець перебуває на території України нелегально, при цьому надає підтримку тероризму на сході України.

Інші звертають увагу британської прем’єрки на те, що Філліпс не є журналістом, насправді, а є пропутінським пропагандистом, який соромить Великобританію.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Філліпс намагався зірвати звільнення українців з полону "ДНР".