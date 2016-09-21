Суд оштрафував жителя Криму за пост у соцмережі, зроблений до окупації півострова

Про це повідомляється на сайті Кримської правозахисної групи.

Як розповів адвокат Олександр Попков, в 2010 році Шостакович розмістив в соціальній мережі "ВКонтакте" відеоролик "Останній відеозапис хлопців з Приморських партизанів", визнаний у Росії "екстремістським матеріалом".

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Ініціювали справу про адміністративне правопорушення співробітники так званого Центру "Е", які 17 вересня зупинили Шестаковича біля його будинку, оскільки їм здалося, що він перебував у стані наркотичного сп'яніння. 18 вересня Шестаковича офіційно запросили на допит. 20 вересня відбувся суд, на якому співробітник Центру заявив, що Шостакович "причетний до ліворадикальному руху та розміщення на стінах міста трафаретних написів про бойкот виборів".

На засіданні Шостакович оголосив себе "громадянином світу", у відповідь на питання судді про громадянство. У кримчанина, як виявилося, є тільки український паспорт, російський він не отримував.

Адвокат Попков заявив, що справа Шестаковича політично вмотивована, оскільки той проводив акції на підтримку політв'язнів українців в РФ, в тому числі - кримчанина Олександра Кольченко.

Суддя відмовилася переносити розгляд справи, не давши можливості захисту підготуватися, відхиливши також заявлені клопотання, в тому числі про проведення фото та відеозйомки.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у виправній колонії в РФ помер громадянин України Валерій Керімов, засуджений судом Севастополя до 6 років позбавлення волі.