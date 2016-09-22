На початку жовтня у Львові пройде фестиваль акустичної музики

Як повідомляє Zaxid.net, організатори фестивалю "свідомо вирішили ризикнути, щоб позначити територію кінотеатру як місце культурних подій".

У суботу, 8 жовтня, на головній сцені в кінотеатрі «Львів» виступатимуть Adam, інді-фолк дует The Elephants, гурт зі Львова «Плесо», група Latexfauna, а також хедлайнери першого дня – київське тріо Panivalkova.

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А в неділю, 9 жовтня, львів’яни і гості міста будуть слухати тріп-хоп від Mari Cheba, піано-рок дует Myopia, українську етніку у поєднанні з американським блюграсом у виконанні Lemko Bluegrass Band та Blooms Corda. Яскравим завершенням другого дня та фестивалю стане виступ «Один в Каное».

Незабаром організатори оголосять гурти, які гратимуть протягом двох днів на денній сцені Lviv Acoustic Fest.

Lviv Acoustic Fest - фестиваль, який проводиться у Львові з 2013 року. За три роки існування у його рамках свої акустичні програми представили гурти з усієї України: O.Torvald, Vivienne Mort, Pianoбой, «Гапочка», «Бахрома», «ПНД», Zapaska, Sinoptik, Sasha Boole та багато інших.