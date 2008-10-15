Начальник обласної міліції прибув на місце загибелі прокурора
Підходи до спорткомплексу оточені
Правоохоронні органи Дніпропетровщини наразі утримуються від коментарів попереднього розслідування трагічної загибелі прокурора області Володимира Шуби.
Як передає кореспондент УНІАН, начальник Центру громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області Олексій ЩЕРБАТОВ повідомив, що сьогодні повернувся з відрядження до Києва начальник обласної міліції Олександр БОБИЛЬОВ, який зараз перебуває на місці трагедії - у спортивному комплексі “Беркут” Дніпропетровська. Підходи до комплексу оточені міліцією.
Водночас прес-служба прокуратури області поширила офіційне повідомлення такого змісту: “Сьогодні у Дніпропетровську під час проведення учбових стрільбищ, близько 11 год. 45 хвилин у спортивному комплексі “Беркут” стався нещасний випадок, в результаті якого отримав смертельну травму прокурор Дніпропетровської області Володимир Шуба”.
Прес-служба також наводить біографічні дані загиблого прокурора: Шуба Володимир Васильович, 1953 р.н., державний радник юстиції 1-го класу, заслужений юрист України, Почесний працівник прокуратури України, кандидат юридичних наук. В органах прокуратури працював з 1974 року на різних посадах: Першим заступником прокурора Дніпропетровської області, прокурором Автономної республіки Крим, а з 2000 р. – прокурором Дніпропетровської області. Нагороджений багатьма державними та урядовими нагородами.
Як повідомляв УНІАН, за даними відділу зв`язків із громадськістю ГУМВС України у Дніпропетровській області, тіло В.Шуби було виявлено сьогодні близько 11.30 у тирі приватного спортивного комплексу «Беркут» у Дніпропетровську.
Попередньо було з’ясовано, що смерть настала внаслідок нещасного випадку під час пристрілювання мисливського карабіна.
Під час стрільб у тирі разом з В.Шубою перебували ще двоє осіб, які давали свідчення правоохоронцям.
Проводяться слідчо-оперативні дії, для координації яких до Дніпропетровська виїхав перший заступник міністра внутрішніх справ Михайло КЛЮЄВ.
Керівник прес-служби прокуратури Дніпропетровської області Світлана ЧОРНА повідомила, що В.Шуба загинув унаслідок трагічної випадковості. За її словами, не можна стверджувати, що прокурор застрелився.