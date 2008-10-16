Вночі у ДТП загинув депутат Київради

Сідоров входив у фракцію Блоку Литвина

Київ. 16 жовтня. УНІАН. Вночі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув депутат Київради від фракції Блоку Литвина Андрій Сідоров. Про це повідомив сьогодні журналістам перед початком сесії заступник Київського міського голови, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ. «Вночі внаслідок ДТП загинув Сідоров Андрій Вікторович», - повідомив О.ДОВГИЙ. А.Сідоров був заступником голови Постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. А.Сідорову було 34 роки. Депутати у сесійній залі вшанували пам’ять загиблого хвилиною мовчання.

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