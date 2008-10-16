АМК пропонує негайно повернути ціни на ліки у межі розумного

Антимонопольний комітет України порушив справу за фактом одночасного стрімкого підвищення цін на лікарські засоби з боку деяких операторів ринку медпрепаратів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМКУ.

За наявною в АМКУ інформацією, вартість окремих препаратів зросла майже на 50%.

Для встановлення дійсних обставин такого зростання цін на ліки комітет ретельно перевірить увесь ланцюг: від великих оптовиків до роздрібних операторів ринку медпрепаратів.

Враховуючи значний асортимент лікарських засобів, АМКУ зосередить увагу на найбільш необхідних для населення препаратах, це зокрема, амізон, корвалол, каптопрес тощо.

«Пропоную учасникам ринку негайно повернути ціни на медпрепарати до економічно обґрунтованого рівня. Приймаючи остаточне рішення про притягнення до відповідальності порушників конкуренційного законодавства, ми будемо враховувати їхню поведінку щодо виконання цієї вимоги. Адже будь-яке невиправдане подорожчання лікарських засобів безпосередньо зачіпає кожну українську родину. Тому закликаю, аби у подальшому ключові гравці цього ринку утримувалися від неправомірних дій та співпрацювали з Антимонопольним комітетом", - наголосив в.о. голови АМКУ Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.