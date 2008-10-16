Дніпропетровський губернатор каже, що загиблий прокурор був у регіоні як щука

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР вважає серйозною втратою для Дніпропетровщини трагічну загибель прокурора області Володимира Шуби, яка сталася вчора.

Про це В.БОНДАР заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами голови ОДА, В.Шуба був грамотним, мудрим професіоналом, впливовою людиною у регіоні.

В.БОНДАР зазначив, що багатьом керівникам «діставалося» від прокурора області при вирішенні принципових відстоювань закону. «Прокурор був в регіоні як щука, щоб карась не дрімав», - наголосив В.БОНДАР. За словами голови Дніпропетровської ОДА, такий впливовий прокурор як В.Шуба, надавав ще більшої вагомості Дніпропетровській області.

В.БОНДАР зізнався, що звістка про трагічну загибель прокурора стала для нього особисто шокуючою новиною. Він повідомив, що згідно з доповідями начальника УМВС у Дніпропетровській області та начальника управління Служби безпеки України в області загибель прокурора попередньо є фатальним збігом обставин, жахливою випадковістю.

Водночас, голова ОДА підкреслив, що остаточну відповідь має дати розслідування трагічного випадку.

За даними прес-служби прокуратури Дніпропетровської області, поховання В.Шуби відбудеться завтра на Запорізькому кладовищі Дніпропетровська.

Як повідомляв УНІАН, за даними відділу зв`язків із громадськістю ГУМВС України у Дніпропетровській області, тіло В.Шуби було виявлено сьогодні близько 11.30 у тирі приватного спортивного комплексу «Беркут» у Дніпропетровську.

Попередньо було з’ясовано, що смерть настала внаслідок нещасного випадку під час пристрілювання мисливського карабіна.