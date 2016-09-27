У Києві відкрили меморіальну дошку жертвам політичних репресій ХХ століття

Як передає кореспондент УНІАН, дошку відкрито на місці колишнього в'їзду-виїзду до внутрішньої тюрми центрального апарату НКВС УРСР (місто Київ, вул. Іринінська, 4).

Як повідомили у прес-центрі СБУ, саме сюди впродовж 30-50-років минулого століття потрапляли ті, хто становив найбільшу загрозу для тоталітарної влади, що тоді панувала на українській землі.

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“Для багатьох з них саме тут трагічно закінчувався шлях мучеництва та жертовності. Тіла страчених вивозили на так звані спецоб'єкти, де ховали в групові ями-могили. Деякі з них були виявлені на території Биківнянського лісу, Лук'янівського та Байкового цвинтарів, урочища Бабин Яр та в інших місцях Києва і околиць”, - додали у відомстві.

У церемонії відкриття меморіальної дошки жертвам політичних репресій також взяли участь представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, голова Українського інституту національної партії Володимир В'ятрович та інші.