Харків - єдине місто в Україні, де ліквідоване міське УВС

Директор новоутвореного при Харківському міськвиконкомі Департаменту з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Андрій СТАРОДУБЦЕВ вважає за необхідне створення у Харкові муніципальної міліції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, свою точку зору керівник нової структури висловив сьогодні на брифінгу – в перший день перебування на посаді.

А.СТАРОДУБЦЕВ зазначив, що Харків залишається єдиним містом в Україні, де ліквідоване міське управління внутрішніх справ. На його думку, це спричинило нові труднощі для місцевого самоврядування - тепер міська влада повинна знаходити спільну мову і вибудовувати взаємовідносини з керівництвом обласного управління МВС в Харківській області. За інформацією А.СТАРОДУБЦЕВА, як один з варіантів виходу з ситуації, що склалася, розглядається створення муніципальної міліції, про що у нього вже відбулася розмова з міським головою Михайлом ДОБКІНИМ.

За словами керівника департаменту, створення такої структури потребує як організаційних, так і матеріальних витрат. На його думку, штат муніципальної міліції має налічувати 800-1000 осіб. Утримання її ляже на міський бюджет. Для повноцінного функціонування нової структури, вважає А.СТАРОДУБЦЕВ, необхідно створювати всі підрозділи, що раніше існували в міському управлінні внутрішніх справ.

Враховуючи всі можливі труднощі, з якими доведеться зіткнутися при організації муніципальної міліції, А.СТАРОДУБЦЕВ ідеальним варіантом вважає повернення УВС міста.

Говорячи про новоутворений департамент, його керівник повідомив, що ця структура об`єднує 2 раніше існуючих відділи і налічує 38 співробітників. Основна мета його роботи – взаємодія органів місцевого самоврядування зі всіма силовими структурами, які діють на території міста: прокуратурою, управлінням МВС та МНС, судами, транспортною міліцією, СБУ, митною та прикордонною службами, військкоматами. Департамент також буде займатися мобілізаційною роботою та цивільною обороною міста.

До найближчих планів А.СТАРОДУБЦЕВ відніс доукомплектацію штату. На його думку, це повинні бути колишні співробітники міліції, військові та юристи. Начальник департаменту хоче організувати роботу на високому рівні, грамотно розмежувавши повноваження своїх підлеглих. В недалекій перспективі - створення веб-сторінки департаменту та постійно діючого “гарячого” телефону.

А.СТАРОДУБЦЕВ також планує проводити щоденний моніторинг різних подій у Харкові, аналіз оперативної обстановки, розкриття резонансних злочинів. Він вважає, що відповідна статистична інформація не тільки лягатиме щодня на стіл міського голови, але й віддаватиметься в періодичну пресу.

В Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області кореспонденту УНІАН повідомили, що міське управління міліції в порядку експерименту було ліквідоване наказом міністра Юрія ЛУЦЕНКА, в рамках реформування Міністерства внутрішніх справ, на початку червня 2006 року.