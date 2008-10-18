Фондовий ринок України не має ресурсів навіть для спекулятивного зростання

Ринок акцій України на сьогодні не має ніяких ресурсів навіть для спекулятивного зростання, а торги на біржах проводяться, в основному, для підтримання поточної операційної діяльності фондових компаній.

Таку думку висловив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН генеральний директор КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» Олег МОРКВА.

За його словами, на вкрай низьких обігах (всього декілька млн. грн. га день) зараз торгуються найбільш ліквідні акції з метою отримання поточного доходу. При цьому фінансові результати діяльності емітентів у розрахунки абсолютно не беруться, а основоположним критерієм розпродажів є тільки ліквідність тих або інших паперів у системі, зазначив О.МОРКВА.

Він вважає, що така ситуація в ПФТС склалася, в основному, через відсутність в Україні достатньої кількості внутрішніх інвестиційних ресурсів, недосконалість інвестиційного законодавства, відсталість фондової інфраструктури і наростаючі негативні тенденції у вітчизняній економіці. За словами О.МОРКВИ, більшість грошей, які прийшли на фондовий ринок України торік, була від нерезидентів, які в першу чергу і почали йти з країни, коли системне гальмування світової економіки стало набирати значних обертів.

За словами гендиректора «ІНЕКО-ІНВЕСТ», до вересня цього року більшість зарубіжних фондових гравців постаралася вивести гроші з українського ринку. Зараз же не тільки значно скорочуються реальні операції з цінними паперами, але й масштабно згортаються або припиняються на невизначений час інвестиційні проекти в реальному секторі економіки, а іноземний капітал у терміновому порядку прагнуть вивести з країни, підкреслив він.

Як прогнозує О.МОРКВА, за відсутності будь-якої державної підтримки фондового ринку українські акції, швидше за все, продовжать стрімко дешевшати і далі, знецінюючись до своїх номінальних вартостей. При цьому їх ринкова капіталізація в ПФТС може знизитися з початку року більш ніж на 90%, що відкине ринок на рівень 2004, а можливо, і 2003 року, коли індекс ПФТС знаходився нижче за відмітку в 100 індексних пункти, вважає експерт.

На думку О.МОРКВИ, до перевиборів Верховної Ради і формування нової коаліції і нового уряду відсутні об`єктивні причини для приходу серйозних іноземних інвестицій як на український ринок цінних паперів, так і для фінансування великих проектів. «Якусь інвестиційну активність у першій половині наступного року може стимулювати, можливо, тільки реалізація проектів, пов`язаних з Євро-2012, але за умови, що політична і економічна ситуація дозволить здійснювати нормальну підготовку до проведення заходу», - зазначив експерт.