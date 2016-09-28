В Одесі відкрився Міжнародний літературний фестиваль

В Одесі 28 вересня відкрився другий Міжнародний літературний фестиваль.

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль відкрився увечері лекцією «Література і сенс життя» грецької письменниці Аманди Міхалопулу.

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За словами організаторів, у фестивалі беруть участь 40 авторів різних жанрів з 18 країн: Індонезії, Тунісу, Росії, Аргентини, США, Франції, Румунії, Німеччини, Канади, Словенії та ін. Заходи проходитимуть в Одеському літературному музеї, Одеському обласному театрі ляльок тощо. Крім літературних читань, у програмі - дискусії на політичні теми, присвячені Європі, а також іншим країнам світу.

Фестиваль проходить двома мовами – тексти іноземних авторів читаються мовою оригіналу і в українському перекладі. Дискусії супроводжуються синхронним і послідовним перекладами. Основна частина програми проходитиме в Одеському літературному музеї.

Як пояснили УНІАН у прес-службі мерії Одеси, мета фестивалю – підкреслити культурний вплив Одеси, її полікультурність, а також сприяти зміцненню зв'язків Одеси з іншими культурними метрополіями Європи і світу. «Організатори прагнуть інтеграції фестивалю в уже існуючі регіональні літературні спільноти, включаючи фестивалі у Львові, Чернівцях та Яссах (Румунія) і Київський книжковий арсенал, а також міжнародної кооперації з іншими міжнародними літературними фестивалями в рамках об'єднання Word Alliance», - зазначили в мерії.

Акцентується, що порівняно з першим Міжнародним літературним фестивалем, який пройшов минулого року, кількість учасників збільшилася вдвічі.

За словами директора літературного фестивалю Лейкербада (Швейцарія) Ганса Рупрехта, співорганізатора одеського фестивалю, вперше в одеській програмі - нові секції. Перша — «Життя біля води». В рамках цієї програми письменники розкажуть про життя в місті, розташованому біля моря.

Друга секція називається «Майбутнє Одеси», в ній передбачено панельні дискусії з архітекторами, містобудівниками, урбаністами з України та інших європейських країн.

За словами співорганізатора, одного з ініціаторів цього фестивалю, директора міжнародного літературного фестивалю Берлін (Німеччина) Ульріха Шрайбера, головне завдання організаторів - зробити фестиваль невід'ємною частиною культурного життя Одеси і культурної сцени Європи.

Особливу увагу на фестивалі приділять роботі з дітьми. Вісім авторів книг для дітей і юнацтва візьмуть участь у фестивалі: їх читання пройдуть в Одеському ляльковому театрі та школах міста.