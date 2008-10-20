Нові штрафи для водіїв ДАІ введе з 18 листопада

Менше ніж за місяць, 18 листопада, з водіїв братимуть нові, майже вдесятеро збільшені штрафи. Про цю дату "Сегодня" повідомили в прес-службі Департаменту ДАІ.

Закон про нові штрафи був прийнятий Верховною Радою, підписаний Віктором Ющенком, після чого його офіційно опублікували. Він, як роз`яснили в ДАІ, почне діяти через тридцять днів після публікації. Поки ж, як повідомляє автоінспекція, співробітники готуватимуться до роботи в нових умовах. Щоб закон почав діяти, Кабміну потрібно прийняти більше десятка постанов, а МВС повинне видати майже стільки ж розпоряджень. За новими "тарифами", в середньому штраф складатиме 85-100 грн., а не 17, як зараз. За проїзд на заборонний сигнал світлофора з вас візьмуть 170-204 грн, а за їзду п`яним за кермом — 1360-2550 грн. Новий закон, як виявилось, містить і неясності "Наприклад, чітко не позначено, як застосовувати такий вид покарання як "громадські роботи", хоча воно передбачене за деякі водійські проступки", — кажуть у Департаменті.