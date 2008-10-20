Фахівці обговорять сучасні технології в кардіології. Міжнародний симпозіум у Борисполі

Перший та єдиний в Україні майстер-клас виконавчого директора науково-дослідницького інституту сердцево-судинних захворювань Науково-дослідницького центру MedStar (США), доктора Стефена Е. Епстіна відбудеться 23 жовтня о 17:00 у Києві.

В ході майстер-класу доктор Стефен E. Епстін детально розгляне питання розвитку гострих коронарних синдромів, а також представить нові молекулярні методи діагностування пацієнтів з високим ризиком появи інфаркту міокарду.

Доктор Стефен E. Епстін — автор й співавтор більш ніж 500 публікацій в наукових медичних журналах, визнаний міжнародний авторитет в галузі ангіогенезу (процес створення нових кровоносних судин в органах чи тканях), ролі інфекції в розвитку атеросклерозу, вивчення й лікування сердцево-судинних захворювань на молекулярному рівні із застосуванням методів генної терапії й стволових клітин.

Участь в майстер-класі – безкоштовна, за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена.

З питань реєстрації і за додатковою інформацією щодо МАЙСТЕР-КЛАСУ звертайтесь за телефонами:

+38 (067) 243 06 25 - Ганна Пашкова,

+ 38(067) 219 00 86 – Вікторія Кирьянова.

Майстер-клас доктора Стефена Е. Епстіна відбуватиметься в рамках Міжнародного наукового симпозіуму «Сучасні профілактичні й реабілітаційні технології в кардіології», який відбуватиметься в Україні 23-24 жовтня 2008 року.

В симпозіумі візьмуть участь кращі фахівці України, США і Європи в медичної галузі. Співорганізатори заходу: Академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров`я України, Національний науковий центр «Інститут кардіології їм. академіка Н.Д. Стражеско», Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. Н.М. Амосова АМН України, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка і Комітет з охорони здоров`я Американської торгової палати в Україні, Науково-виробничий онкологічний і кардіологічний центр «Макс-велл».

Основна мета симпозіуму — обмін науковою інформацією про зв`язок інфекційних і серцево-судинних захворювань. Зокрема заплановано три теми в роботі форуму:

- вплив вірусних інфекцій, зокрема ВІЛ, на розвиток атеросклерозу, інфаркту міокарда і інших серцево-судинних захворювань;

- роль латентних інфекцій в патогенезі серцево-судинних захворювань;

- сучасні підходи до діагностики і лікування серцево-судинних захворювань.

З питань реєстрації учасників симпозіуму і за додатковою інформацією просимо звертатись до Людмили Швидкої за телефонами 8 (044) 391-31-89 або 8 (067) 219-00-98.

Збір представників ЗМІ буде відбуватись в м. Київ біля «Палацу Україна» (на автостоянці) з 7:30 до 8:00 ранку 24 жовтня 2008 року. Проїзд в Бориспіль та повернення в Київ буде відбуватись централізовано на автобусі «Max-Well».

З питань акредитації представників ЗМІ просимо звертатись до Вікторії Савостьянової за телефоном: 8 (044) 230-49-638 або 8 (067) 407-79-64. Акредитація обов’язкова. Просимо акредитуватись до 14:00 23 жовтня (четвер) 2008 року.