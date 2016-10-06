Порошенко розповів про свій бойовий досвід під час служби в радянській армії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі зі студентами-істориками з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського, що відбулась у Київському національному університеті ім. Т.Шевченка.

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«Я провів два роки в радянській армії, в тому числі брав участь у бойових діях. Був призваний з другого курсу, через два роки повернувся на третій. Був призваний у 1984, а повернувся в 1986. Можу сказати, що після армії абсолютно інше сприйняття світу. Формує чоловіка», - сказав Порошенко.