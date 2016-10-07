"Така команда надійшла": екс-беркутівець розповів про видачу грошей спецпризначенцям під час Майдану
Колишній працівник спецпідрозділу МВС "Беркут" Віктор Шаповалов у Подільському районному суді Києва 3 жовтня 2016 року розповів, як спецпризначенцям під час Майдану видавали гроші.
Видача коштів, крім зарплати, відбувалася до Дня міліції, Дня "Беркуту", на Новий рік, заявив він, передає 5 канал.
Шаповалов також уточнив, що гроші видавав особисто командир Лукаш працівникам Харківського "Беркуту", нібито не пояснюючи, за що саме.
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"Нічого не пояснював. Сказав, така команда надійшла", - наголосив колишній беркутівець.
При цьому Шаповалов, за його словами, нібито не розписувався у жодних відомостях чи інших документах.
Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня екс-беркутівець з Харкова Віктор Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль. Шаповалов детально розповів, як спецпризначенці з різних областей відрізняли одне одного на Майдані у лютому 2014 року.