"Така команда надійшла": екс-беркутівець розповів про видачу грошей спецпризначенцям під час Майдану

Видача коштів, крім зарплати, відбувалася до Дня міліції, Дня "Беркуту", на Новий рік, заявив він, передає 5 канал.

Шаповалов також уточнив, що гроші видавав особисто командир Лукаш працівникам Харківського "Беркуту", нібито не пояснюючи, за що саме.

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"Нічого не пояснював. Сказав, така команда надійшла", - наголосив колишній беркутівець.

При цьому Шаповалов, за його словами, нібито не розписувався у жодних відомостях чи інших документах.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня екс-беркутівець з Харкова Віктор Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль. Шаповалов детально розповів, як спецпризначенці з різних областей відрізняли одне одного на Майдані у лютому 2014 року.