Падіння цін на нафту допоможе Росії розвиватися

Падіння світових цін на нафту може стати стимулюючим чинником для перегляду структури економіки Росії і відходу від її сировинної спрямованості.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку думку висловили експерти під час круглого столу «Падіння цін на нафту - загроза Росії?» у Москві.

Зокрема, директор Інституту енергетичної стратегії Віталій БУШУЄВ заявив, що падіння світових цін на нафту для Росії «більше благо, ніж загроза». «Це змусить нас більше думати», - вважає він.

З ним згоден і заступник керівника Комітету Російського союзу промисловців і підприємців з енергетичної політики Юрій СТАНКЕВИЧ. За його словами, в середньо- і довгостроковій перспективі стабілізація цін на нафту є також благом для Росії. «Нинішня ситуація протверезить державу, котра через потоки нафтодоларів збільшувала державні витрати, будувала грандіозні плани, а іноді й повітряні замки», - сказав він.

На його думку, тепер російське керівництво країни буде змушене звернути увагу на ряд невирішених питань. Серед них головними є подальший розвиток приватної підприємницької ініціативи, створення сприятливого інвестиційного клімату, а також визначення частки державної присутності в економіці, а саме - наскільки доцільно створення держкорпорацій.

«На ці питання необхідно буде відповісти, і нинішня ситуація є приводом, щоб замислитися і прийняти відповідні рішення», - сказав він.

У свою чергу директор Центру з ефективного використання енергії Ігор БАШМАКОВ вважає, що падіння цін на нафту для Росії може бути не дуже серйозною загрозою, якщо таке падіння не буде дуже великим.

«Падіння цін може стати для Росії благом, якщо зможе перемкнутися з нафтогазового сектору на інші. Ми з 1998 року намагалися це зробити, але поки що безрезультатно. Питання, чи вийде зараз, поки що залишається без відповіді», - сказав він.

На його думку, граничний поріг ціни становить 70-80 доларів за барель. Якщо ж ціни підуть униз, то в держави можуть бути проблеми, і «чим нижче ціна, тим загроза буде сильніша», сказав експерт.

Так, якщо нафта коштуватиме 70 дол. за барель, то дефіцит російського бюджету виявиться в 2014 році і складе 0,7% ВВП, якщо 50 дол. – те дефіцит виявиться в 2010 році і складе 4% ВВП, а якщо 30 дол. - вже в 2009 році дефіцит дорівнюватиме 10% ВВП.

Оскільки ціна на природний газ прив`язується до вартості нафти, то її падіння також може вплинути і на вартість газу. Так, якщо ціна нафти опуститься нижче 70 доларів за барель, то вартість газу складе 250 дол. за тисячу кубометрів газу, якщо до 50 дол. - то 180 дол., а якщо до 30 дол. - те газ коштуватиме 110 дол. за тисячу кубометрів газу.

Нагадаємо, ціни на нафту на світових ринках у середу, 22 жовтня, досягли 16-місячного мінімуму на тлі прогнозів про зниження споживання енергоносіїв у зв`язку з економічною кризою.

Ціна нафтової корзини ОПЕК впала до найнижчого рівня майже за 19 місяців, або майже за півтора року. Станом на 22 жовтня, корзина ОПЕК подешевшала на 3,53 дол., а її ціна офіційно склала 60,82 дол./барель. Це її найнижчий показник з 27 березня 2007г., коли ціна корзини була ще нижчою і становила 60,37 дол./барель.