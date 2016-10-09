В окупованому Криму дітям забороняють танцювати у футболках з кримськотатарською гербом - Умеров

Про це написав на своїй сторінці в Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній голова Бахчисарайської районної адміністрації до окупації Ільмі Умеров.

За його словами, 8 жовтня в селі Віліне Бахчисарайського району відзначався день села, в концертній програмі якого брав участь місцевий кримськотатарський дитячий танцювальний колектив "Мерджан".

Читайте такожFreedom House назвав заборону Меджлісу ознакою масових репресій проти кримських татар

"Директор сільського будинку культури категорично заборонила дітям танцювати в футболках з кримськотатарською гербом (тамгою). Танцювали у футболках, одягнених навиворіт", - розповів Умеров.

Він додав, що кримських татар, крім батьків танцюючих дітей, у залі не було, а керівник колективу, "розгубившись, не знала, як вчинити".

"На майбутнє порада: взагалі не брати участь у заходах окупаційної влади, а в даному випадку треба було відмовитися від виступу й піти з заходу", - підкреслив заступник голови Меджлісу.