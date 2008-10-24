S&P знизила суверенні кредитні рейтинги України

Міжнародна рейтингова компанія Standard & Poor’s знизила довгострокові суверенні кредитні рейтинги України: за зобов`язаннями в іноземній валюті - з «В+» до «В», за зобов`язаннями в національній валюті - з «ВВ-» до «В+».

Про це говориться в повідомленні S&P.

Згідно з повідомленням, рейтинг за національною шкалою знижено з «uaAA» до «uaA+». Прогноз - «Негативний». Короткострокові суверенні кредитні рейтинги підтверджено на рівні «В». Суверенний рейтинг вірогідності повернення боргу після дефолта залишається на рівні «4».

Крім того, знижено оцінку ризику переказу і конвертації валюти для українських несуверенних позичальників — з «ВВ-» до «В+» (ця оцінка вимірює можливість суверенного уряду обмежувати доступ до валюти несуверенним позичальникам).

Одночасно рейтинги за зобов`язаннями в іноземній і національній валюті, а також рейтинг за національною шкалою було виведено зі списку CreditWatch («рейтинг на перегляді») з негативним прогнозом, куди вони були поміщені 15 жовтня 2008 р.

«Зниження рейтингів обумовлене витратами уряду, що зростають, у зв`язку з необхідністю рекапітализації банківської системи в умовах зниження економічного зростання і посилення валютних ризиків», - говориться в повідомленні з посиланням на кредитного аналітика Standard & Poor’s Френкліна ГІЛЛА.

У повідомленні наголошується, що незабаром Міжнародний валютний фонд (МВФ), ймовірно, схвалить отримання урядом України значного кредиту. Крім того, великий кредит збільшить резерви Національного банку України в іноземній валюті, він може сприяти отриманню додаткових коштів від міжнародних банків розвитку і дружніх урядів. Це може стати основою для проведення важливих бюджетних і економічних реформ.

«Проте, досягнення політичного консенсусу, так необхідного для отримання підтримки від МВФ та інших потенційних кредиторів, може відбутися недостатньо швидко для того, щоб знизити тиск, що зростає, на обмінний курс і фінансовий сектор. Більш того, крихкий політичний консенсус, ймовірно, виявиться перевіркою ефективності зусиль уряду щодо стабілізації - навіть після досягнення домовленості з МВФ», - говориться в повідомленні.

Слабка довіра до фінансових і монетарних інститутів України збільшує ризики з погляду реальної економіки та інфляції. Різке знецінення національної валюти (гривні) також може збільшити витрати уряду на рекапітализацію фінансової системи, не в останню чергу - внаслідок високого рівня кредитів в іноземній валюті (35% ВВП) корпораціям і домовласникам, які не захищені від можливих ризиків. Подальше загострення ситуації призведе до зниження бюджетних показників.

S&P зазначає, що впродовж першої половини 2008 р. дефіцит уряду України за рахунком поточних операцій в середньому становив 8% ВВП, але, ймовірно, він скорочуватиметься впродовж 2009 р. внаслідок скорочення обсягів фінансування. Потреби країни в короткостроковому фінансуванні залишаються: потреби в зовнішньому фінансуванні (баланс рахунку поточних операцій, платежі із зовнішнього боргу) становитимуть 147% міжнародних резервів у наступні дванадцять місяців. Умови зовнішньої торгівлі, що погіршуються, ускладнюють прогнози зростання напередодні парламентських виборів.

«Прогноз «Негативний» за суверенними кредитними рейтингами України відображає вірогідність ще одного зниження рейтингів у разі значних затримок укладення угоди з МВФ або недостатнього політичного консенсусу, що негативно впливатиме на здатність уряду виконати програму МВФ, - зазначається в повідомленні. - І, навпаки, прогноз може бути переглянуто на «Стабільний» у разі успішної реалізації заходів зі стабілізації фінансової системи, які створюватимуть умови для відродження економіки у найближчі два роки».