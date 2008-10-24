Київенерго «нагріває» киян на розрахунках за тепло і гарячу воду?

Директор аналітично-дослідницького центру “Інститут міста” Олександр СЕРГІЄНКО переконаний, що компанія “Київенерго” щороку обраховує киян при розрахунках за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Інституту міста.

“Відповідно до розпорядження Київської міської держадміністрації від 26.12.2002 за № 2306, житлово-експлуатаційні організації після закінчення опалювального сезону зобов’язані проводити перерахунок розмірів платежів за централізоване опалення та гаряче водопостачання відповідно до фактичних витрат на надання цих послуг, однак насправді це не робиться”, - зазначив експерт.

За словами О.СЕРГІЄНКА, дві останні зими в Києві були аномально теплими, тому “тепловики” явно використали менше енергії, ніж було закладено в тарифи для населення.

“Однак ні “Київенерго”, ні команда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і не подумали повернути киянам надмірно сплачені гроші”, – вважає він. За словами О.СЕРГІЄНКА, у його ЖЕО сказали, що вже не пам’ятають, коли останнього разу робили такий перерахунок.

При цьому О.СЕРГІЄНКО звертає увагу, що контролюючі органи регулярно проводять перевірки фактично використаного газу та вугілля та щорічно розраховують реальний розмір тарифу для кожного будинку в Києві.

“Для прикладу можна навести дані щодо вул. Єреванської. Встановлений КМДА тариф на гарячу воду у 2005-2006 роках був 12 грн. на людину, а фактичний не перевищував 9,46 грн., в будинку №12 він взагалі виявився рівним 7,52 грн. В середньому ж мешканці цієї вулиці переплачували щомісяця 3,37 грн., здається дрібниця, але, якщо помножити це на 12 місяців та на кількість населення Києва, вийде… 104 млн. грн.”, – підрахував експерт, зазначивши, що переплата за опалення становить від 11 до 29 коп. з кожного квадратного метра житла.

“Це ще приблизно 120 млн. Разом 224 млн. грн. – саме таку суму непомітно витягли з кишень киян хазяї “Київенерго” та Дарницької ТЕЦ”, - підсумував О.СЕРГІЄНКО.

Аналогічні підрахунки, за його словами, і щодо опалювального сезону 2006-2007 років, коли тарифи на тепло та гарячу воду з початку 2007 зросли вдвічі, показали, що кияни переплатили в касу монополістів більш ніж півмільярда гривень – 540 млн. грн.