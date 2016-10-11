В окупованому Криму російські прикордонники затримали українця за книгу
10:05, 11 жовтня 2016Суспільство
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Російські прикордонники на пункті пропуску "Джанкой" в окупованому Криму затримали 34-річного громадянина України, у якого виявили "екстремістську літературу".
Окупований Крим / REUTERS
Про це повідомляє прикордонне управління ФСБ РФ, передає ТАСС.
"Серед речей 34-річного чоловіка (який їхав як пасажир легкого автомобіля Fiat - Ред.) виявлена книга, що представляє із себе "збірник лекцій екстремістського змісту", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, у пасажира знайшли видання 2011 року, що відноситься до списку літератури, забороненої на території Російської Федерації.
"Наразі за даним фактом правоохоронними органами проводиться перевірка", - додали у прикордонному управлінні.
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