В окупованому Криму російські прикордонники затримали українця за книгу

Про це повідомляє прикордонне управління ФСБ РФ, передає ТАСС.

"Серед речей 34-річного чоловіка (який їхав як пасажир легкого автомобіля Fiat - Ред.) виявлена книга, що представляє із себе "збірник лекцій екстремістського змісту", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у пасажира знайшли видання 2011 року, що відноситься до списку літератури, забороненої на території Російської Федерації.

"Наразі за даним фактом правоохоронними органами проводиться перевірка", - додали у прикордонному управлінні.