Керівник пенітенціарної служби Закарпаття звів маєток при зарплаті у 9 тисяч гривень (документ, фото)

Про це свідчать дані реєстру нерухомого майна та знімки із супутника, передають "Наші гроші".

Згідно з деклараціями про доходи Михайла Соханича за 2014 та 2015 роки, він та його сім’я не мають власного житла – ні квартири, ні будинку. За даними реєстру нерухомого майна, у липні 2013 року він придбав у власність ділянку площею 600 кв. м в Ужгороді неподалік річки Уж, однак в декларації за 2014 рік він вказав, що земля є у власності членів сім’ї. Лише у декларації за 2015 рік чиновник визнав, що ділянка таки належить йому.

Із супутникових знімків, датованих літом 2015 року, видно, що на цій ділянці вже зведено житловий будинок приблизною площею до 300 кв. м.

Враховуючи, що сам будинок відсутній у реєстрі нерухомості, то він не уведений в експлуатацію. Вказувати незавершені об’єкти будівництва чиновників зобов’язали лише з цього року. Такі об’єкти держслужбовці вписуватимуть у декларації за 2016 рік.

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Неподалік будинок зводить і мати заступника Соханича – Андрія Думнича. Будинок значно менший за розмірами.

Василина Думнич придбала ділянку у кінці 2013 року. У деклараціях про доходи самого Думнича – суцільні прочерки. Окрім ділянки площею 0,25 га, більше нічого не вказано. За 2015 рік він задекларував 73,8 тис. грн доходу, дружина – ще 8,2 тис. грн.

Його начальник, 44-річний Михайло Соханич за 2014 рік задекларував майже 129 тис. грн доходу, члени його сім’ї – лише 2,6 тис. грн, за 2015 рік – 108,2 та 12,1 тис. грн відповідно. У середньому щомісячний дохід протягом двох років всієї сім’ї становив приблизно 10,5 тис. грн.

Згідно з деклараціями, сім’я Соханичів не має вкладів у банках, не володіє частками в юридичних особах. Щодо транспортних засобів, то начальник відділу у декларації за 2015 рік вказав, що їздить на ВАЗ-2105 1984 року випуску.