Гройсман про обвал школи у Василькові: це "дзвіночок" для всіх та ще один привід замислитись

15:23, 11 жовтня 2016
Суспільство
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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що обвал школи у Василькові є «дзвіночком» для всіх та ще одним приводом, щоби замислитись над питаннями техногенної безпеки.

Гройсман вважає, що

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради регіонального розвитку сьогодні в Києві.

«Ми маємо достатньо серйозну техногенну проблему – ви знаєте, що в місті Васильків сталася руйнація частини школи. Слава Богу, що ніхто з дітей та персоналу школи не постраждав», – заявив він.

«Коли мені тільки повідомили, що це трапилося, й повідомили про те, що ця надзвичайна подія сталася під час навчального процесу, я не можу вам передати свої відчуття. Я думаю, що сьогодні дуже важливо, щоби ми на місцях ще раз подивилися на те, де в нас є слабкі місця, і як потрібно забезпечити щонайперше безпеку. Якщо потрібна допомога уряду – ми її, беззаперечно, надамо», – зауважив Гройсман.

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«Слава богу, що жодна дитина не покалічилася й не загинула, але я думаю, що це дзвіночок для всіх для нас, ще один привід замислитись», – заявив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.00 у м. Васильків Київської області в триповерховій будівлі середньої школи № 6 сталося руйнування фасадної стіни з 1-го по 3-й поверхи та перекриття учбових приміщень. Жертв і постраждалих немає.

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що спричинити аварію міг старий фундамент або розташована поруч дощова каналізація.

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