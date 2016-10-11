Антиалкогольний рейд: у Харкові закрили 25 "наливайок", вилучили більше тонни спиртного

Про перші результати проведених заходів повідомили у Головному управлінні ДФС в області, передає місцевий сайт 057.

"Співробітниками податкової міліції спільно з громадськістю здійснювалися рейди по торгових об'єктах м. Харкова, у яких реалізовували лікеро-горілчані вироби (у тому числі на розлив) без документів, - розповів перший заступник начальника ГУ ГФС у Харківській області Андрій Бежанов. - За результатами яких припинено діяльність 25 торгових об'єктів (чарочних) з реалізації лікеро-горілчаних виробів на розлив, з незаконного обігу вилучено 1026 літрів лікеро-горілчаних виробів".

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За інформацією ГУ ДФС у Харківській області, робота у цьому напрямку триває. Щодо ситуації з масовими отруєннями підробленою горілкою, які сталися в області у низці регіонів України, в ГДС повідомили, що з обігу вже вилучено 4 тис. літрів метанолу, який зловмисники планували використовувати для виробництва і реалізації горілчаного сурогату.

"Підозрювані затримані, 5 особам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, 3 особам - домашній арешт", - уточнив Бежанов.