Сьогодні в Затоці вшановують пам'ять загиблих на затонулому катері "Іволга" (відео)

16:50, 17 жовтня 2016
Суспільство
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Пам’ятний знак їхні родичі відкриють просто на причалі, звідки судно вирушило у свій останній трагічний рейс.

Катер

Дотепер ніхто не поніс відповідальності за загибель людей. Судова справа за фактом триває. Судять лише капітана судна за перевантаження катеру. Родичі жертв переконані, що відповідати має й власник компанії, якій належав катер, і який допустив вихід у штормове море непристосованого для цього судна.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня 2015 року в Чорному морі, в районі селища Затока Одеської області перекинувся катер "Іволга", на борту якого перебувало близько 40 осіб, з яких 20 загинули. Зокрема, частину тіл виявили вже згодом у Дністровському лимані, куди їх занесло течією. Саме судно було піднято на поверхню та заарештовано рішенням суду.

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