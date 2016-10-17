Одеську зенітну ракетну бригаду озброїли модернізованим ЗРК С-300ПС (фото)
18:49, 17 жовтня 2016Суспільство
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Після здійснення ремонту на озброєння Одеської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" було передано модернізований зенітний ракетний комплекс С-300ПС.
ЗРК С-300ПС / mil.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.
Як зазначається, серійний ремонт ЗРК С-300ПС на ДП «Укроборонсервіс» тривав впродовж півроку.
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"Окрім безпосереднього проведення ремонтних робіт шляхом заміни важливих вузлів і приладів вітчизняного виробництва працівниками промислового підприємства було здійснено модернізацію комплексу", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби відомства, до кінця поточного року якість його технічного стану ЗРК має бути перевірена під час проведення бойових пусків зенітно-керованих ракет по повітряних цілях умовного противника.
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