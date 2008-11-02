Половина підприємств не дає зростання виробництва на Волині

У Волинській області кожне друге підприємство не забезпечує зростання обсягів виробництва. Чимало підприємств, які імпортують продукцію, втрачають ринки збуту. Такі процеси пов`язані з світовою фінансовою кризою. Про це 31 жовтня на засіданні колегії Волинської облдержадміністрації, де йшлося про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку за підсумками 9 місяців 2008 року повідомила начальник головного управління економіки Любов ІВЕВАКОВА.

За її словами, протягом січня - вересня 2008 року обсяги промислового виробництва зросли на 9,6%, а Програмою на рік було передбачено приріст 12 %. За цим показником область посіла 9 місце в Україні. Що ж до обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, то порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено приріст виробництва сільськогосподарської продукції на 2,9%, натомість Програмою на 2008 рік було передбачено приріст 4,4%.

Проте, як додала Л.ІВЕВАКОВА, в області станом на 1 жовтня було зареєстровано 51,5 тис. фізичних осіб-підприємців, що на 12,4% більше, ніж за 2007р. Збільшення кількості фізичних осіб-підприємців спостерігається в усіх районах та містах області.

Питома вага продукції, робіт і послуг, реалізованих малими підприємствами, у загальнообласному обсязі становила 4,6%, тоді як в Україні - 4,4 %. А, індекс інфляції за 9 місяців 2008 року становив в області – 116%.