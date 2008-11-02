Рембо і не снилося: дві п'ятикласниці побилися до черепно-мозкових травм
Обидві - у лікарні
В Козівському районі Тернопільської області кілька днів тому жорстоко побилися дві п`ятикласниці.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного Управління МВС, бійка між ними почалася після того, як одна з дівчат почала обзивати однокласницю.
Розлючена під час бійки 12-річня учениця за допомогою двох хлопців затягла потерпілу за приміщення школи. Там хлопці тримали 11-річну дівчину, не даючи захиститися, а однокласниця її била.
Після цього закривавлену дівчину доправили до Козівської районної лікарні, де в неї констатували черепно-мозкову травму, забій грудної клітки та рани обличчя.
Наступного дня до міліції звернулися і батьки другої дівчинки, яка також потрапила до Козівської лікарні зі струсом мозку і закритою черепно-мозковою травмою, отриманою під час бійки.
За словами правоохоронців, оскільки дівчата – неповнолітні, до адміністративної відповідальності буде притягнуто їхніх батьків за неналежне виконання своїх обов’язків з виховання.