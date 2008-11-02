Бразилія пообіцяла знайти нафту на шельфі поблизу Куби

Бразилія і Куба підписали 31 жовтня угоду про геологорозвідку кубинського шельфу. За словами Луіса Інасіу да Сілва (Luiz Inacio Lula da Silva), президента найбільшої країни в Південній Америці, якщо є хоч мінімальні шанси знайти нафту на Кубі, бразильська компанія Petrobras це зробить. Про це повідомляє AFP.

За умовами угоди між країнами, Petrobras дістає можливість на управління блоком в 1600 квадратних кілометрів в Мексиканській затоці. Бразильська компанія спільно з місцевою Cubapetroleo шукатиме нафту на глибині від 500 до 1600 метрів.

У 1998-2001 роках Petrobras вже намагалася знайти нафту на Кубі, але тоді ці спроби закінчилися невдачею. Натомість у самій Бразилії справи компанії набагато кращі. Зокрема, на початку вересня 2008 року стало відомо, що Petrobras відкрила вже третє велике родовище нафти за рік.

Куба прагне виявити власні запаси нафти, оскільки зараз вимушена купувати паливо у своїх сусідів, перш за все у Венесуели, яка підтримує комуністичний уряд на острові. Раніше Куба підписала угоди про геологорозвідку з компаніями з Індії, В`єтнаму, Малайзії, Іспанії, Норвегії і Венесуели.

У середині жовтня Cubapetroleo заявила, що запаси нафти на шельфових родовищах країни, за оцінкою, перевищують 20 мільярдів баррелів. Якщо ця інформація підтвердиться, Куба ввійде до двадцятки країн з найбільшими запасами нафти.

Лента.ру