Чи можна платити ювелірам сувенірними купюрами?

У Житомирській області затримали киянина, який намагався розрахуватися сувенірними купюрами номіналом у 500 грн.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби УМВС України в Житомирській області Валерій ФІЛЬО.

За його словами, "вчора в Овручі близько 14.30 у приміщені ювелірного магазину невідомий намагався розрахуватись за ювелірні вироби вартістю 2 тис. 600 грн. сувенірними купюрами".

В.ФІЛЬО зазначив, що шахрая затримано, ним виявився непрацюючий, раніше судимий 42-річний мешканець Києва.

"Вісім сувенірних купюр номіналом по 500 грн. вилучено", - додав керівник прес-служби.