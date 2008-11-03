Чи можна платити ювелірам сувенірними купюрами?
22:20, 03 листопада 2008Суспільство
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Повідомляє житомирська міліція
У Житомирській області затримали киянина, який намагався розрахуватися сувенірними купюрами номіналом у 500 грн.
Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби УМВС України в Житомирській області Валерій ФІЛЬО.
За його словами, "вчора в Овручі близько 14.30 у приміщені ювелірного магазину невідомий намагався розрахуватись за ювелірні вироби вартістю 2 тис. 600 грн. сувенірними купюрами".
В.ФІЛЬО зазначив, що шахрая затримано, ним виявився непрацюючий, раніше судимий 42-річний мешканець Києва.
"Вісім сувенірних купюр номіналом по 500 грн. вилучено", - додав керівник прес-служби.
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