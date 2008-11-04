Президент "Сбербанка РФ" візьме на роботу екс-міністра фінансів України

Завтра президент російського “Сбербанка” Герман Греф має намір повідомити про звільнення голови правління української "дочки" банку В’ячеслава Юткіна і представити нового керівника – Ігоря Юшка. Про це повідомляє " Коммерсант-Україна ". У “Сбербанку” упевнені, що зв`язки колишнього члена ради Нацбанку і екс-міністра фінансів допоможуть "Дочернему банку Сбербанка России" досягти кращих показників.

В українській "дочці" російського “Сбербанка” очікуються кардинальні кадрові зміни. В середу до Києва приїжджає президент російського “Сбербанка” Герман Греф. "Він представить нового главу правління банку, - заявили в прес-службі ДБСР. Ним стане Ігор Юшко". У банку також розповіли, що нинішній керівник – В’ячеслав Юткін – звільняється через розбіжності з Германом Грефом, що стосуються, зокрема, великої різниці зарплат київських співробітників банку і тих, які приїхали з Москви. "Він не міг погодитися з тим, що рядовий співробітник з Москви з банківським стажем в півроку одержує більше, ніж заступник голови правління", - повідомив співробітник ДБСР. За його словами, пан Юшко зацікавив власників банку як людина, здатна лобіювати інтереси “Сбербанка” Росії в українській владі: "Їм потрібна людина, яка багатьох знала і знає в уряді і вхожа до них".