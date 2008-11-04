Альфа-банк домовляється про купівлю Промінвестбанку

«Альфа-банк» (Україна) в консорціумі з групою інвесторів, інтереси яких представляє Микола ЛАГУН, завершують узгодження умов угоди про купівлю «Промінвестбанку» (Київ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Альфа-банку», «на даному етапі узгодження документів ще не завершене. У разі підписання документів буде зроблено офіційну заяву банку".

Як повідомлялося, 30 вересня Національний банк України прийняв рішення про виділення «Промінвестбанку» (ПІБ) стабілізаційного обсягу коштів у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн., з яких банку на 7 жовтня було виділено тільки 2 млрд. грн.

Причиною погіршення фінансового стану ПІБ стало дострокове відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення при проведенні платежів.

30 жовтня керівник СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що в дестабілізації ситуації в «Промінвестбанку» брали участь «одна з фінансових промислових російських груп» і «громадяни України з депутатським статусом».

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за націоналізацію «Промінвестбанку». Цю ідею підтримують Рада Національного банку України, голова Верховної Ради, член Ради НБУ Арсеній ЯЦЕНЮК і президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Альфа-банк» (Київ) зареєстроване в січні 2001 року.

Активи банку на 1 жовтня ц.р. склали 23,449 млрд. грн., зобов`язання – 20,951 млрд. грн., власний капітал – 2,498 млрд. грн., статутний капітал – 2,250 млрд. грн.

Чистий прибуток «Альфа-банку» (Україна) в січні-вересні ц.р. склав 57,065 млн. грн.

99,99% акцій ЗАТ «Альфа-банк» (Україна) належать кіпрській компанії "ABH Ukraine Limited", яка входить до складу консорціуму «Альфа-Груп».