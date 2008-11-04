Після тяжкої хвороби помер Віталій Врублевський - український вчений і громадський діяч, доктор економічних наук.

Про це повідомили УНІАН в Українському товаристві «Інтелект нації».

Згідно з повідомленням, прощання з В.Врублевським відбудеться в Києві 6 листопада з 12.00 до 14.00 у Великому залі Національної академії наук України по вул. Володимирській. Після цього вчений буде похований на Байковому кладовищі.

Багато років В.Врублевський був першим помічником першого секретаря ЦК Компартії України Володимира Щербицького.

Останніми роками В.Врублевський вів активну науково-викладацьку і організаційну роботу, зокрема, був ініціатором створення і віце-президентом Українського товариства «Інтелект нації», президентом якого є перший Президент України Леонід КРАВЧУК.