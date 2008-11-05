Українських лікарів прийняли до Світової медичної асоціації

У жовтні 2008 року під час роботи 59-ї Всесвітньої медичної асамблеї Всеукраїнське лікарське товариство (ВУЛТ) отримало членство у Світовій медичній асоціації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Всеукраїнського лікарського товариства Олег МУСІЙ на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, це членство відкриває для українських лікарів нові перспективи щодо професійного зростання, захисту прав лікарів та пацієнтів, розвитку в нашій країні лікарської етики та відкриває доступ до інформаційної бази медиків з більшості країн світу.

О.МУСІЙ також повідомив, що початком міжнародної співпраці став дозвіл та надання авторських прав на переклад та видання українською мовою “Керівництва з лікарської етики Всесвітньої медичної асоціації”.

“Досягнуто домовленості з президентом Всесвітньої медичної асоціації Юрамом БЛЯШАРОМ та генеральним секретарем асоціації Отмаром КЛОЙБЕРОМ щодо офіційного їхнього візиту в Україну, під час якого вони представлять “Керівництво з лікарської етики Всесвітньої медичної асоціації”, - сказав О.МУСІЙ.

Він наголосив, що вже найближчим часом ВУЛТ спільно з Національною радою з питань охорони здоров’я та низкою народних депутатів України ініціюватимуть розгляд законопроекту “Про лікарське самоврядування”.

Довідка УНІАН. Світова медична асоціація (World Medical Association – WMA) була заснована у 1947 році 27 країнами з метою об’єднання та захисту прав лікарів та пацієнтів. Нині у своєму складі має 94 країни. Штаб-квартира WMA розташована у Франції.