У 30 штатах США зафіксована економічна рецесія

У вересні в 30 штатах США було зафіксовано тривале зменшення ВВП, ще в 19 штатах рецесія може початися в найближчі кілька місяців. Таких висновків дійшли експерти рейтингового агентства Moody`s, повідомляє 4 листопада AFP з посиланням на доповідь агентства.

У дослідженні під рецесією розуміється зменшення середнього значення ВВП за останні шість місяців порівняно з попереднім шестимісячним періодом. У серпні 2008 року рецесія була зафіксована в 27 штатах.

У рецесії вже перебувають економічно розвинені штати як на східному, так і на західному узбережжі, в тому числі і Каліфорнія, чий ВВП є найбільшим у США. Штати в центральній частині країни ще тільки стоять на порозі рецесії. Єдиним штатом, чия економіка продовжує впевнено зростати, виявилася Аляска - це пояснюється відносно високими цінами на нафту і газ, які видобуваються на її території. Також ВВП зріс і у федеральному окрузі Колумбія, де розташована столиця Вашингтон і більшість урядових установ.

У середині жовтня рецесію в економіці США офіційно визнала Федеральна резервна система. Тим часом аналітики інвестиційного банку Merrill Lynch заявляли про настання рецесії ще в січні 2008 року.

Лента.ру