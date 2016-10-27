МЗС Білорусі про скандал з рейсом "Белавіа": у нас є розшифровка переговорів екіпажу, їм погрожували бойовою авіацією

За його словами, в цьому документі є чіткі заяви про загрозу застосування бойової авіації у випадку, якщо літак не повернеться й не прибуде до Києва, передає прес-служба МЗС Білорусі.

"З цієї розмови абсолютно чітко зрозуміло, що ці слова – не ініціатива диспетчера, а вказане конкретне відомство, що віддало такі команди", - йдеться у його повідомленні.

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У Білорусі заявили, що українська сторона мала можливість домогтися своїх цілей, не вдаючись до примусових дій щодо повітряного судна.

"На жаль, на згадану ситуацію реакція української сторони абсолютно відсутня. Якщо її не буде і далі, то ми будемо змушені вжити додаткових кроків, аж до опублікування розшифрування переговорів членів екіпажу з українським диспетчером", - пригрозив Мирончик.

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Як відомо, 21 жовтня СБУ змусила пасажирський літак компанії "Белавіа", який вилетів з аеропорту "Жуляни" в Мінськ, повернутися до Києва. При цьому українська сторона нібито пригрозила білоруському літаку винищувачами. СБУ вже спростувала цю інформацію.

Причина дій СБУ – присутність на борту літака громадянина Вірменії Артура Мартиросяна, прихильника "Антимайдану". Підозрюваного зняли з літака і обшукали. Борт вилетів до Мінська після дозаправки, а чоловіка через кілька годин правоохоронці відпустили – він прибув до Мінська іншим авіалайнером.

МЗС Білорусі вручило ноту тимчасовому повіреному у справах України. Білорусь на офіційному рівні вимагає вибачень та грошових компенсацій від України.