Минулого року українці отримали найбільше тимчасових дозволів на проживання в ЄС - Євростат

Як повідомляє Статистична служба Європейського союзу (Євростат), у 2015 році 2,6 мільйонів громадян різних країн, які не є членами ЄС, отримали дозволи на тимчасове проживання в країнах-членах Євросоюзу.

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Євростат відзначає, що 2,6 мільйонів осіб - рекордний показник відколи у 2008 році почали відслідковувати статистику. У порівнянні з 2014 роком число осіб, які отримали дозвіл на тимчасове проживання в ЄС, зросло на 12,1%.

При цьому майже третина від усіх дозволів була видана громадянам України та США. Зокрема, загальне число виданих дозволів для українців складає 499 992, або 19,2% від загального числа таких документів на проживання. На другому місці опинилися громадяни США, які отримали 261 760 дозволів, а на третьому - громадяни Китаю (167 118 дозволів).

Також зазначається, що українці переважно отримували дозвільні документи на підставі працевлаштування. Кількість таких посвідок становить 376 037. Разом з тим 30 356 дозволів видано українцям, які отримували право на тимчасове проживання на підставі здобуття освіти, 29 276 - через родинні обставини, а 64 323 - з інших причин.

Найбільше дозволів на проживання українці отримали у Польщі - 430 081 посвідок. Також українцям право на тимчасове проживання надавали Чехія, Словаччина, Литва, Естонія, Угорщина, Латвія та Болгарія.

Крім того, сказано, що у 2015 році найбільше дозволів видала Велика Британія - 633 017 та Польща - 541 583.