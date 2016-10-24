У Польщі відбулася друга хвиля "Чорного протесту" проти намірів змінити закони про аборти

Про це повідомляє Європейська правда з посиланям на портал TVN 24.

Перший страйк в рамках "Чорного протесту" відбувся 3 жовтня і був відповіддю на законопроект, який повністю забороняв і криміналізував аборти. Після хвилі протестів Сейм вирішив остаточно відхилити проект.

Читайте такожУ Польщі жінки масово виступили проти заборони абортів

Нові протести відбулися після слів глави правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського, який заявив, що його сила домагатиметься змін законодавства, щоб право на народження отримали навіть смертельно хворі і скалічені діти.

Жінки виступали проти втручання церкви у їхні життя і за доступ до різних методів планування родини, які відповідають їх сумлінню і життєвому вибору.

Демонстрації відбулися у великих польських містах, таких як Познань, Катовіце, Вроцлав, Гданськ, Варшава, Бялисток тощо. Крім того, жінки протестували і в Брюсселі.

Як відомо, чергова хвиля протестів проти порушень прав жінокрозпочалася в неділю, 23 жовтня.

Тоді протестна акція відбулася під стінами польського парламенту.

Тоді ж і було оголошено про початок збору підписів під петицією, яка містить 11 пунктів, найважливіші з яких: "Ні – насильству щодо жінок", "Ні – втручанню церкви в політику", "Ні – втручанню політики в освіту".

Як повідомляв УНІАН, Сейм Польщі більшістю голосів відхилив законопроект комітету "Стоп аборту" про повну заборону та криміналізацію абортів.