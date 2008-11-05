У Варшаві затримали українця за продаж 2 тис. літрів псевдоспирту

У Варшаві в ніч на 5 листопада затримано 32-річного громадянина України, котрий нелегально продавав спеціально перероблений розчинник під виглядом американського споживчого спирту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Столичного управління поліції м. Варшави.

«Українець за 2 тижні продав близько 2 тис. літрів розчинника як споживчий спирт», - відзначили в поліції.

Українського громадянина затримали о 3,30 ночі у районі Південна Прага, де в його автомобілі знайдено ще 600 пляшок псевдо-спирту.

За даними польських правоохоронців, українець продавав псевдо-спирт посередникам, які роздрібно перепродають алкоголь.

У прес-службі також повідомили, що українця після проведення допиту відпустили, а справу направили на розслідування митної служби, яка після цього направить справу до суду.

За даними поліції, українцю загрожує штраф за продаж алкогольної продукції без польських акцизних марок.

«Його не будуть арештовувати. Загрожує, швидше за все, штраф, розмір якого визначить суд», - сказав представник прес-служби поліції агентству.

Співрозмовник УНІАН не виключив можливості, що українцю будуть висунуті додаткові звинувачення у разі, приміром, виявлення фактів отруєння людей проданим ним псевдо-спиртом.

«Якщо будуть такі факти, можуть бути додаткові звинувачення», - відзначив представник прес-служби.

Він також додав, що українець знаходився на території Польщі легально.

За оцінками співробітників відділу у справах боротьби з економічною злочинністю Столичного управління поліції, які затримали українця, ринкова вартість реалізованого ним спирту становить близько 60 тис. дол.